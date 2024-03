Fortnite künftig wohl auch in Ego-Perspektive

Im Gegensatz zu den meisten anderen Battle-Royale-Shootern, die die Ego-Perspektive verwenden, hat „Fortnite“ ausschliesslich auf die Third-Person-Perspektive gesetzt. Das könnte sich bald ändern.

Warum Epic Games bei „Fortnite“ auf die Third-Person-Perspektive gesetzt hat, ist unklar. Vielleicht möchte das Studio, dass Spieler ihre Skins auch sehen, für die viele tief in die Tasche greifen. Später in diesem Jahr könnte es allerdings eine Alternative geben.

Epic Games hat auf der „GDC 2024“ einen Vortrag gehalten und im Rahmen dessen über eine Reihe von Änderungen an der „Unreal Engine“ gesprochen. Dort wurde auch erstmals „Fortnite“ in der Ego-Perspektive gezeigt, es wurde allerdings nicht verraten, ob diese in einem der Hauptmodi enthalten oder lediglich auf den Unreal-Editor des Spiels beschränkt sein wird.

Sicher ist, dass die Ego-Perspektive ein lang ersehntes Feature der Spieler ist. Also wie auch immer diese eingeführt wird, wird es viele Fans glücklich machen.