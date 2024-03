Fahrzeugbau in LEGO Fortnite

Es ist an der Zeit ... am Rad zu drehen. Das Bauen von Fahrzeugen steht in V.29.10 (auch "Karosserie-Chaos-Update" genannt) im Scheinwerferlicht. Euch erwarten heute im Laufe des Tages neue Möglichkeiten, die Spielwelt zu bereisen, damit ihr zu euren bisher längsten Abenteuern aufbrechen könnt.

Das Update