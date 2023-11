Dragon's Dogma 2: Release-Termin bekannt

Schon 2022 bestätigte Capcom, an der Fortsetzung zu „Dragon's Dogma“ zu arbeiten. Nun gibt es ein offizielles Veröffentlichungsdatum.

Auf der Steam-Seite von „Dragon's Dogma 2“ wurde nun ein offizielles Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben. Das Spiel soll am 21. März 2024 erscheinen, was sich mit einem kürzlichen Leak deckt.

Das Spiel soll für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. In der offiziellen Beschreibung zum Fantasy-Spiel heisst es:

„Dragon's Dogma ist ein erzählerisches Einzelspieler-Action-RPG, das die Spieler herausfordert, ihre eigene Erfahrung zu wählen - vom Aussehen ihres Arisen, ihrer Berufung, ihrer Gruppe, wie sie verschiedene Situationen angehen und vieles mehr.

Auf eurer Reise werdet ihr von Spielfiguren begleitet, mysteriösen Wesen aus der Anderswelt, in einem Abenteuer, das so einzigartig ist, dass ihr das Gefühl haben werdet, von anderen Spielern begleitet zu werden, während ihr euer eigenes Abenteuer erlebt.

All diese Elemente werden durch die neuesten Technologien in den Bereichen Grafik, künstliche Intelligenz (KI) und Physik noch verstärkt, um in Dragon's Dogma 2 eine wahrhaft fesselnde Fantasiewelt zu schaffen.“