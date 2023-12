GTA 6 schon jetzt von Sony PlayStation ausgezeichnet

„GTA 6“ ist noch nicht einmal auf dem Markt, trotzdem hat Rockstars kommendes Spiel schon jetzt eine Auszeichnung von PlayStation erhalten.

„Grand Theft Auto 6“ soll erst 2025 erscheinen, doch schon seit Jahren zählt der „GTA 5“-Nachfolger als eines der am meisten erwarteten Spiele der Geschichte und wurde dafür sogar ausgezeichnet.

PlayStation kürte „GTA 6“ kürzlich zum am meisten erwarteten Spiel des Jahres 2024 und darüber hinaus, nachdem der Enthüllungstrailer innerhalb von nur zwei Wochen über 150 Millionen Aufrufe verzeichnete, was von der immensen Vorfreude der Fans zeugt.

„Der Debüt-Trailer zu Grand Theft Auto VI bot einen verlockenden Einblick in die Vielfalt und die visuelle Next-Gen-Pracht, die PS5-Spieler erwarten wird, wenn sie Vice City besuchen. Und nach der Rekordzahl an Aufrufen, die der Trailer bisher erhalten hat, wird die Bevölkerung explodieren, wenn das Spiel im Jahr 2025 auf den Markt kommt“, so Sony PlayStation.