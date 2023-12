Microsoft Flight Simulator: Europäische Städte wurden überarbeitet

Kürzlich erhielt der „Microsoft Flight Simulator“ ein bedeutendes Update, das eine Auswahl bekannter europäischer Städte verbesserte.

In Zusammenarbeit mit Microsoft, Bing Maps und Vexcel, einem Spezialisten für Luftaufnahmen, wurden fünf europäische Städte – Den Haag in den Niederlanden, Brüssel in Belgien, Zagreb in Kroatien, Cádiz in Spanien und Košice in der Slowakei – im Simulator aufgewertet.

Dieses Update markiert die zweite Phase der Städteverbesserungen, nachdem zuvor deutsche Städte und später Gebiete in Frankreich, Texas und Westeuropa überarbeitet wurden. „City Update V: European Cities I“ ist für alle „Microsoft Flight Simulator“-Besitzer kostenlos.

Stellt sicher, dass euer Simulator die Version 1.34.16.0 hat, um das beste Spielerlebnis zu geniessen.