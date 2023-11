Professor Layton and the New World of Steam für Switch

Studio Level 5 hat die Veröffentlichung von „Professor Layton and the New World of Steam“ für die Nintendo Switch angekündigt. Fans müssen sich allerdings eine Weile gedulden.

Das Studio Level 5 kündigte „Professor Layton and the New World of Steam“ für die Nintendo Switch an, was den 10. Teil der Reihe markiert. Ein Trailer gewährt einen ersten Einblick in das kommende Spiel, das ein Jahr nach den Ereignissen von „Professor Layton und die ungewisse Zukunft“ und in Steam Bison, Amerika spielen soll.

Obwohl kein genauer Veröffentlichungstermin bekannt ist, ist geplant, das Spiel im Jahr 2025 zu veröffentlichen. Fans müssen sich also auf eine gewisse Wartezeit einstellen, bevor sie das Spiel geniessen können.