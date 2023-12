The Outlast Trials: Ankündigung für Konsolen

Red Barrels, der Entwickler hinter der „Outlast“-Reihe, bestätigte die Veröffentlichung seines nächsten Spiels, „The Outlast Trials“, für PlayStation und Xbox-Konsolen.

Im Mai 2023 erschien mit „The Outlast Trials“ das neueste Spiel der Reihe für den PC. Entwickler Red Barrels hat nun offiziell den Veröffentlichungstermin für die PlayStation und Xbox verraten:

„Konsolenspieler werden bald an den Outlast Trials teilnehmen! Erscheint für Xbox Serie S/X, Xbox One, PlayStation 4 und PlayStation 5 am 5. März 2024“.

Das Spiel, das zur Zeit des Kalten Krieges spielt, hebt sich aufgrund des Vier-Spieler-Koop-Features von seinen Vorgängern ab. Die Spieler müssen zusammenarbeiten, um Feinden zu entkommen, indem sie spezielle Verteidigungs- und Wahrnehmungswerkzeuge einsetzen. Cross-Play soll vorerst nicht möglich sein.