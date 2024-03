Gears of War für die PlayStation?

In jüngerer Vergangenheit wurden immer mehr vermeintliche plattformexklusive Videospiele auch für andere Systeme umgesetzt. So lassen sich unter anderem "Helldivers 2" oder "The Last of Us" mittlerweile auch auf dem Computer geniessen. Nun hat sich der Schöpfer von Gears of War, Cliff Bleszinski, zu einer möglichen Serienportierung geäussert.

Obwohl "Gears of War 1" bereits ein Jahr nach der Veröffentlichung auf der Xbox 360 auch für Microsoft Windows erschienen ist, wurden die Nachfolger erst wieder ab dem offiziell vierten Teil und auch nur für den Heimcomputer umgesetzt. In einem Interview liess Cliff Bleszinski nun verlauten, dass Microsoft möglicherweise dem "Netflix-Modell" nacheifern werde.

Laut ihm konnte das in Redmond, USA, beheimatete Tech-Unternehmen erste Erfahrungen mit dem Gamepass sammeln, der nun nach und nach auf allen möglichen Plattformen angeboten werden soll. Ob und wann dies der Fall sein wird, konnte der ehemalige Chefdesigner von Gears of War jedoch nicht sagen.