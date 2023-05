Apple TV+ präsentiert Trailer zur 3. Staffel der Snoopy Show

Apple TV+ hat einen witzigen Trailer zur dritten Staffel der „Peanuts“-Serie „The Snoopy Show“ veröffentlicht.

Snoopy war eine der ersten „Peanuts“-Figuren von Schulz, die am 4. Oktober 1950, zwei Tage nach dem Debüt des Comics, zum ersten Mal auftauchte. Es scheint, als würde der beliebte Hund auch nach all den Jahren noch ordentlich Stoff für Geschichte bieten, denn die „Peanuts“-Serie von Apple TV+ geht bereits in die dritte Runde.

Die Serie folgt den Abenteuern des beliebten Beagles Snoopy und seines Vogels Woodstock, und die gesamte Peanuts-Bande spielt ebenfalls eine Rolle.

Lange müssen Fans sich auch nicht mehr gedulden. Die dritte Staffel der "Snoopy Show" wird am 9. Juni auf Apple TV+ ausgestrahlt.