Beetlejuice 2: Wenig CGI bei der Produktion

Schauspielerin Jenna Ortega hat derzeit einen richtig vollen Zeitplan. Sie bereitet sich nicht nur auf die zweite Staffel von der Netflix-Serie „Wednesday“ vor, auch ihre Rolle in dem mit Spannung erwarteten „Beetlejuice 2“ sorgt für Aufmerksamkeit.

Gemeinsam mit Michael Keaton, Winona Ryder und Catherine O'Hara schlüpft Jenna Ortega in die ikonischen Rollen von „Beetlejuice“. Auf dem roten Teppich der Emmy-Verleihung äusserte sich die junge Schauspielerin begeistert über den Film und lobte die praktischen Effekte und die unglaubliche Besetzung.

Die Filmaufnahmen sollen das bisher vergnüglichste Set-Erlebnis für sie gewesen sein. „Visuell so aufregend. Alles war praktisch. Ich glaube, wir haben nicht sehr viel CGI oder so etwas verwendet“, so Ortega.

„Beetlejuice 2“ kommt am 6. September in die Kinos.