Crunchyroll feiert 25-jähriges Bestehen von Studio Bones

Crunchyroll veröffentlicht zur Feier seines 25-jährigen Bestehens eine Dokumentation über das renommierte Anime-Studio Studio Bones mit dem Titel „Bones 25: Dreaming Forward“.

„Fullmetal Alchemist“, „My Hero Academia“ und „Ouran High School Host Club“ sind nur einige legendäre Werke des Anime-Studio Bones. Die kommende Dokumentation deckt die produktive Geschichte des Studios ab und besteht aus vier Teilen, die sich auf verschiedene Aspekte konzentrieren, mit Interviews von über 30 Persönlichkeiten, darunter Präsident Masahiko Minami und namhafte Schöpfer wie Shinichiro Watanabe und Kafka Asagiri.

Der Dokumentarfilm bietet Einblicke in den kreativen Prozess von Bones und in die neueste Serie, „Metallic Rouge“. Der Präsident von Bones, Minami, äussert sich dankbar über die Reise des Studios und sein Streben nach neuen Ausdrucksformen. „Bones 25: Dreaming Forward“ verspricht einen informativen Einblick in das Erbe des Studios und seine zukünftigen Bestrebungen.

Die erste Episode steht bei Crunchyroll bereits zur Verfügung.