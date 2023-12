Erster Blick auf Welcome To Derry

Die Geschichte von „Es“ fasziniert und gruselt Horrorfans bereits seit Dekaden. Mehrere Filmadaptionen lockten Fans in die Kinos und nun ist mit „Welcome To Derry“ eine Prequel-Serie in Arbeit. Erstes Material gibt es jetzt zu sehen.

First teaser for the ‘IT’ prequel series ‘WELCOME TO DERRY’.



Releasing in 2025 on Max. pic.twitter.com/5JEP3VjPXQ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 6, 2023

Das Material wurde am Ende eines Videos für den Streaming-Dienst Max gezeigt, das gleich mehrere Projekte für 2024 präsentiert. „Welcome To Derry“ wird von Regisseur Andrés Muschietti und den Showrunnern Jason Fuchs und Brad Caleb Kane entwickelt, die auch als ausführende Produzenten fungieren.

Muschietti äusserte sich in der Vergangenheit über das grosse Potenzial der Serie. Die Geschichte von Pennywise, ein Wesen, das seit Millionen von Jahren auf der Erde existiert und alle 27 Jahre in Kontakt mit den Menschen tritt, würde so viel Material für die Serie bieten.

„Welcome To Derry“ soll 2025 bei Max ausgestrahlt werden.