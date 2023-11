Erster Teaser-Trailer zum neuen Ghostbusters-Film

Der nächste „Ghostbusters“-Film ist bereits in Arbeit. Ein erster Teaser-Trailer zeigt nun, worauf Fans sich freuen können.

Im ersten Teaser-Trailer von „Ghostbusters: Frozen Empire“ kehrt die Spengler-Familie zu den Wurzeln zurück, nämlich zur kultigen Feuerwache in New York City, wo alles begann. Der Trailer versetzt die Zuschauer mit dem nostalgischen 80er-Jahre-Beat von Bananaramas „Cruel Summer“ in die richtige Stimmung.

Unter der Regie von Gil Kenan und dem Drehbuch von Jason Reitman & Gil Kenan erleben Fans, wie die neuen und alten Geisterjäger ihre Kräfte bündeln, um nicht nur ihr Zuhause, sondern die gesamte Welt vor einer drohenden zweiten Eiszeit zu retten.

Der Film, der bekannte Gesichter wie Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard und die Originalbesetzung mit Dan Aykroyd und Ernie Hudson umfasst, hat noch keinen genauen Release-Termin, aber die Fans können sich auf eine Veröffentlichung im Jahr 2024 freuen.

„Ghostbusters: Frozen Empire“ verspricht eine packende Mischung aus Nostalgie, Action und der bewährten Geisterjagd, basierend auf dem Kultfilm aus dem Jahr 1984.