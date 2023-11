Five Nights at Freddy's 2 soll bereits in Arbeit sein

Die kürzliche Veröffentlichung von „Five Nights at Freddy's“ hat sich sowohl für Blumhouse Productions als auch für Universal Pictures gelohnt. Nun heisst es, der Nachfolger sei bereits in Arbeit.

Wie die Seite The Hollywood Handle berichtet, ist die Fortsetzung von „Five Nights at Freddy's“ bereits in Arbeit und auch Regisseurin Emma Tammi soll dafür zurückkehren.

Eine Fortsetzung wäre durchaus denkbar, da das Ende des kürzlich erschienenen Films auf ungelöste Handlungsstränge hinwies, vor allem in Bezug auf Figuren wie Abbys Tante Jane und Vanessa, deren Schicksal ungewiss blieb. Das Potenzial für eine Fortsetzung wird durch die weitreichende Geschichte und die zahlreichen Videospiel-Fortsetzungen, die die Grundlage der Serie bilden, noch weiter gestärkt.