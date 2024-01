Five Nights at Freddy's: Fortsetzung soll in Arbeit sein

2023 kamen viele gute Horrorfilme auf die grosse Leinwand, dazu gehört auch „Five Nights at Freddy's“, der auf der ikonischen Spielreihe basiert. Nun wurde bestätigt, dass sich die Fortsetzung bereits in Planung befindet.

Fans warten sehnsüchtig auf die Fortsetzung von „Five Nights at Freddy's“ und die sollen sie auch bekommen. Hauptdarsteller Josh Hutcherson hat die Entwicklung gegenüber der Seite Variety bestätigt und verraten, dass die Fortsetzung in Arbeit ist.

Er betonte die Freude über den Erfolg des ersten Films an den Kinokassen und drückte seine Bereitschaft aus, für die Fortsetzung zurückzukehren, bei der wahrscheinlich wieder Emma Tammi Regie führen wird.

Blumhouse hat Hutchersons Aussage zwar noch nicht offiziell bestätigt, doch bei dem grossen Erfolg des ersten Films wäre es verwunderlich, wenn keine Fortsetzung erscheinen würde.