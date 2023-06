Fluch der Karibik: Disney soll 6. Teil planen

Disney hat Pläne, die „Fluch der Karibik“-Reihe mit einer Live-Action-Neuverfilmung fortzusetzen. Eine Rückkehr von Johnny Depp ist nicht völlig ausgeschlossen.

In einem Interview mit der New York Times erwähnte Sean Bailey, Präsident der Walt Disney Studios Motion Picture Production, dass sie an einer aufregenden Geschichte arbeiten, die die vorherigen Filme ehrt, aber auch etwas Neues bietet.

Eine offizielle Ankündigung steht noch aus, aber es wird angedeutet, dass Johnny Depp möglicherweise als Captain Jack Sparrow zurückkehren könnte. Letztes Jahr wurde berichtet, dass Depp nach seiner Entlassung aus dem Projekt „Fluch der Karibik 6“ nicht mehr interessiert war. Die Entscheidung wurde während eines Prozesses im Zusammenhang mit einer Verleumdungsklage bekannt, die Depp gegen seine Ex-Frau Amber Heard eingereicht hatte.

Jerry Bruckheimer, langjähriger Produzent der Filmreihe, schliesst jedoch eine mögliche Rückkehr von Depp nicht aus und sagt, dass die Zukunft noch nicht entschieden ist.