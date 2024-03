Fluch der Karibik-Reihe soll Reboot erhalten

Es ist einige Jahre her seit der letzte „Fluch der Karibik“-Film erschien und Disney sucht noch immer nach einem Weg, den grossen Erfolg in neue Gewässer zu führen – es soll bereits einen Plan geben.

Nachdem die Idee um einen Film mit Margot Robbie in der Hauptrolle vorerst verworfen wurde, scheint Produzent Jerry Bruckheimer eine neue Idee zum Franchise zu haben. Kürzlich sprach er mit der Seite ComicBook unter anderem über „Fluch der Karibik“. Dort erwähnte er, dass man vorhabe, die Reihe zu rebooten. Das wäre einfach zu realisieren, weil man nicht auf bestimmte Schauspieler warten müsse.

Der „The Last of Us“-Schöpfer Craig Mazin arbeitete zusammen mit dem ursprünglichen Drehbuchautor Ted Elliot an einer Geschichte für den neuen Film, das Projekt wurde allerdings auf Eis gelegt. Das Ganze steckt also noch in den Kinderschuhen und es kann noch Jahre dauern, bis an einen neuen Film zu denken ist – wenn dieses Reboot den ikonischen Filmen überhaupt das Wasser reichen kann.