Funko Games kündigt Five Nights at Freddy's-Brettspiel an

Die „Five Nights at Freddy's“-Spiele sind ein Muss für jeden Horror-Fan. Die Franchise ist in Kürze als Film vertreten und noch dazu als Brettspiel von Funko Games.

(Bild: Funko Games)

Funko Games hat ein neues Spiel angekündigt. Dabei handelt es sich um ein Collectible Battle-Brettspiel mit dem Namen „Five Nights at Freddy's FightLine“. Das Spiel enthält alle bekannten gruseligen Charaktere wie Freddy Fazbear, Chica das Huhn, Foxy der Pirat und viele mehr.

Geboten werden laut Funko Games einzigartige Fähigkeiten, um die furchterregenden Figuren zu besiegen sowie fesselndes Gameplay mit endlosen Strategien. Möchtet ihr das Gameplay erweitern, stehen euch weitere Charakter-Packs zur Verfügung, mit denen ihr bis zu 16 zusätzliche „FNAF“-Charaktere sammeln könnt.

„Five Nights at Freddy's FightLine“ erscheint am 1. Oktober 2023, noch vor dem Start des Kinofilms.