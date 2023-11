Es geht weiter mit The Witcher

Die „Witcher“-Reihe erhält Zuwachs, dieses Mal allerdings in Form von Zeichentrick. Kürzlich sind sowohl ein Ankündigungstrailer als auch ein offizieller Teaser erschienen.

Die Zeichentrickserie „The Witcher: Sirens of the Deep“ wurde von Netflix mithilfe von zwei aufregenden Trailern vorgestellt und verspricht, die Fangemeinde erneut in den Bann zu ziehen. Besonders erfreulich für viele wird wohl die Rückkehr des Schauspielers Doug Cockle sein, der erneut die Stimme Geralt von Riva übernimmt.

Neben Doug Cockle wird die Serie auch mit weiteren Schauspielern aus der Live-Action-Serie „The Witcher“ besetzt sein, wie Netflix enthüllt hat. Diese Verbindung zwischen Zeichentrick und Live-Action verspricht, die faszinierende Welt von auf eine neue Ebene zu heben.

„The Witcher: Sirens of the Deep“ soll 2024 Premiere feiern.