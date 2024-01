George R.R. Martin kündigt neue Projekte an

George R.R. Martin hat Pläne für drei animierte Projekte enthüllt, die in der Welt von Westeros spielen sollen.

Auf seinem Blog zeigte Martin sich begeistert von dem Potenzial des Zeichentrickformats und kündigte drei Projekte an, darunter die Serie „Nine Voyages“, die aufgrund des Budgets auf Animation umgestellt wird. Das ermögliche eine umfassendere Darstellung der riesigen und vielfältigen Schauplätze der Geschichte.

Er erwähnte, dass zwei weitere Animationsprojekte in Arbeit sind, aber keines davon offiziell genehmigt wurde. Obwohl die Fans sehnsüchtig auf seinen nächsten Roman „The Winds of Winter“ warten, möchte sich der Autor erst einmal auf die Erweiterung des Westeros-Universums konzentrieren.

In der Zwischenzeit können sich die Fans auf die mit Spannung erwartete zweite Staffel von „House of the Dragon“ auf HBO freuen, die im Frühsommer 2024 anlaufen soll.