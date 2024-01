HBO kündigt Game of Thrones-Prequel an

HBO feierte in der Vergangenheit grosse Erfolge mit Serien und auch für 2024 hat der Anbieter wieder einige Asse im Ärmel, darunter ein „Game of Thrones“-Prequel mit dem Titel „A Knight of the Seven Kingdoms“.

„The Last of Us“, „The White Louts“, alles Produktionen auf die TV-Fans sich freuen können. Nun kündigte HBO-Chef Casey Bloys mit „A Knight of the Seven Kingdoms“ eine weitere Serie an.

Das „GoT“-Prequel, das auf George R.R. Martins „Dunk and Egg“-Büchern basiert, spielt ein Jahrhundert vor der Originalserie und handelt von Ser Duncan, dem Langen und seinem Knappen, Egg.

Bisher soll sich die Serie noch in einem frühen Stadium befinden, es wird allerdings im Frühjahr 2024 mit dem Beginn der Dreharbeiten gerechnet.