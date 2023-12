Kung Fu Panda 4: Erster Trailer zum Film

Der beliebte Panda und Kung-Fu-Meister Po kehrt zurück und ein erster Trailer zu „Kung Fu Panda 4“ zeigt, worauf sich Fans freuen können – sogar zur Story gibt es bereits erste Informationen.

Panda Po stürzt sich in das nächste Abenteuer und wird in der Originalfassung erneut von Schauspieler Jack Black gesprochen. Der Kung-Fu-Meister wird unerwartet zum spirituellen Führer des Tals des Friedens gewählt und nun ist es an ihm, einen neuen Drachenkrieger auszubilden. Gleichzeitig muss er sich einer Bedrohung stellen, für die er sich mit Hilfe der cleveren Diebin Zhen auf eine Mission begibt.

Neben wiederkehrenden Charakteren wie Shifu und Mr. Ping stossen auch neue Gesichter wie Han zu dem Abenteuer hinzu. Unter der Regie von Mike Mitchell und produziert von Rebecca Huntley, erforscht dieser Teil unerwarteten Heroismus und verspricht eine unterhaltsame Ergänzung der beliebten Franchise.

„Kung Fu Panda 4“ soll am 8. März Kino-Premiere feiern.