Martha is Dead erhält Film-Adaption

Das beliebte, dennoch umstrittene Horrorspiel „Martha is Dead“ soll verfilmt und so auf der grossen Leinwand zum Leben erweckt werden.

Kontroverse Inhalte in dem Spiel haben dafür gesorgt, dass das Spiel „Martha is Dead“ in der Vergangenheit kritisiert wurde. Nichtdestotrotz wird das Spiel auf Plattformen wie Steam mit „sehr positiv“ bewertet und auch bei Metacritic kann es sich mit einer Wertung von 73 sehen lassen. An diesen Erfolg möchte man nun mit einem Film anschliessen.

Das italienische Studio LKA arbeitet für die Verfilmung mit dem Publisher Wired Productions zusammen. Man wäre begeistert von der akribisch geplanten und visuell ansprechenden Geschichte und freue sich, das Ganze auf der grossen Leinwand zum Leben zu erwecken.

Die Geschichte von „Martha is Dead“ handelt von Giulia, einer jungen Frau, die in ein dunkles Geheimnis um den Tod ihrer Zwillingsschwester Martha verwickelt ist.