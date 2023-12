Marvel Comic wird kurz nach Start eingestellt

Marvels Comicreihe „Avengers Inc.“ wird nach der kommenden fünften Ausgabe aufgrund unzureichender Verkaufszahlen beendet.

Das gab Tom Brevoort, leitender Redakteur von Marvel Comics, in einem Substack-Newsletter bekannt. Die Geschichte handelt von Janet Van Dyne, auch bekannt als The Wasp, die sich mit Victor Shade zusammentut, um eine Verschwörung aufzudecken, die in der Geschichte der Avengers wurzelt.

Obwohl Brevoort sich künftig auf „X-Men“-Titel konzentrieren wird, betonte er, dass vor dem Wechsel laufende Projekte abschliessen werde. Er deutete ein bevorstehendes Crossover-Ereignis in der „Avengers“-Reihe an, während er gleichzeitig die umfangreiche Erzählung in der „X-Men“-Storyline unter der Leitung von Jordan White und seinem Team würdigte.