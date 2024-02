McDonalds trifft auf Anime: Mysteriöser Werbespot erschienen

Die Fastfood-Kette McDonald's überrascht mit einer Zusammenarbeit mit dem Studio Pierrot, das für Anime-Hits wie „Naruto“ und „Tokyo Ghoul“ bekannt ist.

Es ist noch nicht bekannt, was genau es bedeutet, doch McDonald's kündigte das Projekt mit einem Video in den sozialen Medien an, in dem animierte Charaktere neben ikonischen Artikeln wie Pommes und Chicken McNuggets zu sehen sind, was auf eine bevorstehende Wendung hindeutet. Das Video zieren lediglich die Worte: „alles wird sich auf den kopf stellen …“.

Das ist nicht das erste Mal, dass die Kette den Vorstoss in den Anime-Bereich wagt. In früheren Kooperationen gehören beispielsweise Werbespots mit dem Film „Suzume“ und dem Studio Colorido.