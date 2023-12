Netflix und WIT Studio: Neuauflage von One Piece angekündigt

Im Rahmen der Jump Festa 2024 kündigte Netflix die Produktion von „The One Piece“ an. In Zusammenarbeit mit WIT Studio soll eine Anime-Neuauflage erscheinen.

„One Piece“ feiert 25 Jahre und um das gebührend zu feiern, soll eine Neuauflage des Anime erscheinen. Das WIT Studio („Spy x Family“, „Attack on Titan“) wird damit die Geschichte des Original-Mangas nacherzählen, beginnend mit dem „East Blue Arc.“.

Das Ziel der Neuauflage ist es, der Serie einen moderneren Ansatz zu geben, neue Anime-Fans anzulocken und die Popularität zu steigern. Es ist geplant, Probleme mit dem Erzähltempo zu beheben und die Handlung prägnanter zu gestalten.

Bisher ist noch nicht bekannt, wann „The One Piece“ erscheinen wird. Fans spekulieren, dass es Ende 2024 oder Anfang 2025 soweit sein könnte. Der erste Trailer bestätigt aber schon, dass die gewohnten Stimmen beibehalten werden.