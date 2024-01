Neuer Release für Godzilla x Kong: The New Empire

Ursprünglich sollte „Godzilla x Kong: The New Empire“ erst im April erscheinen, doch Fans können den Film nun doch rund zwei Wochen eher geniessen.

„Godzilla x Kong: The New Empire“ hat mit dem 29. März 2024 einen neuen Release-Termin erhalten. Zur Freude der Fans, denn die freuen sich auf die Zusammenführung von Godzilla und King Kong. Warum der Termin vorverlegt wurde, ist nicht bekannt. Auch „Ghostbusters: Frozen Empire“ wurde vorverlegt und erscheint nun am 22. statt am 29. März. Es wird spekuliert, dass diese Verschiebungen darauf abzielen, das Spring-Break-Publikum in den USA zu erreichen.

Die Handlung von „Godzilla x Kong: The New Empire“ ist noch nicht vollständig bekannt.