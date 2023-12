Percy Jackson: Schaut hinter die Kulissen der Serie

Die „Percy Jackson“-Filme konnten Filmfans weltweit begeistern, so sehr, dass es inzwischen sogar eine Serie gibt, die jetzt auf Disney Plus zur Verfügung steht. Des Weiteren erscheint bald ein Dokumentarfilm, der die Fans hinter die Kulissen führt.

Das Projekt „Percy Jackson – Die Serie“ wurde erst durch Disneys Übernahme von 20th Century Fox und seinen Eigentumsrechten ermöglicht und war seit 2020 in Arbeit. „Percy Jackson and the Olympians“ erzählt laut Disney „die fantastische Geschichte des 12-jährigen modernen Halbgottes Percy Jackson, der sich gerade mit seinen neu entdeckten übernatürlichen Kräften arrangiert, als ihn der Himmelsgott Zeus beschuldigt, seinen Meisterblitz gestohlen zu haben. Nun muss Percy quer durch Amerika wandern, um ihn zu finden und die Ordnung im Olymp wiederherzustellen.“

Ein Dokumentarfilm namens „A Hero's Journey: The Making of Percy Jackson and the Olympians“ soll am 31. Januar 2024 auf Disney Plus veröffentlicht werden und Einblicke hinter die Kulissen der Serie gewähren.