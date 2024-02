PokÃ©mon zieren das Time Magazine

Die Marke „Pokémon“ feiert sein 25-jähriges Bestehen und zu diesem Anlass sind in Zusammenarbeit mit dem „Time Magazine“ Sonderausgaben zum Sammeln entstanden.

Time Magazine released special Pokémon covers! pic.twitter.com/kJxYe6q6KQ — Leonhart (@LeonhartYT) February 17, 2024

Zu Ehren der ersten Generation der „Pokémon“ ist die Februar-Ausgabe des Magazins ist gleich in vier Titelseiten-Versionen erhältlich: Schiggy, Glumanda, Bisasam und Pikachu. Das „Time Magazine“ dokumentiert die Geschichte der Taschenmonster in verschiedenen Medien, darunter in Anime und in Videospielen. Die Jubiläums-Specials sind ab sofort in den Regalen erhältlich und werden bis Mai ausgestellt.

In der Zwischenzeit ist für den 27. Februar 2024 der „Pokémon Day“ geplant, an dem die Fans nach Veröffentlichung von „Pokémon Scharlachrot und Violett“ Ankündigungen über zukünftige Filme, Generationen und Spin-Offs erwarten.