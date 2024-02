Squid Game 2: Neues Material zur kommenden Staffel

Netflix hat für 2024 einiges geplant, darunter die mit Spannung erwartete Fortsetzung von „Squid Game“.

Das „Next On Netflix 2024“-Video gewährt Einblicke in hochkarätige Serien wie „Squid Game 2“, die nach dem Erfolg der ersten Staffel sehnsüchtig erwartet werden. Zusätzlich erschienene Bilder zeigen Seong Gi-Huns intensiven Rachefeldzug gegen die Organisation hinter den tödlichen Spielen, begleitet von bekannten Figuren wie dem Salesman und dem Front Man. Zudem tritt die talentierte Schauspielerin Park Gyu-young in einer neuen Rolle auf.

Obwohl die genaue Handlung noch nicht bekannt ist und kein offizieller Starttermin feststeht, wird fest mit der Veröffentlichung der zweiten Staffel im Jahr 2024 gerechnet.