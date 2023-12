Stranger Things: Endlich gute Nachrichten für Fans

Aufgrund der Streiks in Hollywood müssen die Fans der Netflix-Serie „Stranger Things“ länger auf die fünfte Staffel warten als vorher angenommen. Nun gibt es aber endlich gute Nachrichten.

Die Produktion der inzwischen fünften, aber auch letzten Staffel von „Stranger Things“ soll Anfang Januar beginnen, rund sieben Monate später als geplant. Voraussichtlich werden alle aus der Hauptbesetzung zurückkehren, einschliesslich neuer Ergänzungen wie Linda Hamilton.

Die fünfte Staffel markiert dann das Ende der Erfolgsserie, das von Schauspieler David Harbour als bewegend und ambitioniert beschrieben wird. Fans müssen sich allerdings gedulden, denn „Stranger Things“ wird voraussichtlich nicht vor 2025 weitergehen, sie können sich die Wartezeit aber mit dem Bühnenstück „Stranger Things: The First Shadow“ in London versüssen.