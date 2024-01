The Last of Us: Besetzung für Abby gefunden

Das Team hinter der sehnlichst erwarteten HBO-Serie „The Last of Us“ befindet in Arbeit und nun wurde auch die passende Person für die Rolle der Abby gefunden.

Kaitlyn Dever has joined the cast of the HBO Original series #TheLastofUs for Season 2. @TheLastofUsHBO pic.twitter.com/dFnhGsJ1x2 — Max (@StreamOnMax) January 9, 2024

Abby zählt zu den zentralen Figuren des PlayStation-Spiels „The Last of Us“. Nun wurde enthüllt, dass Kaitlyn Devers in diese Rolle schlüpfen wird und damit eine erfahrene Soldatin spielt, auf einem Rachefeldzug in einer komplexen, schwarz-weissen Weltanschauung. Neil Druckmann betont ihr Talent und freut sich darauf, sie neben Pedro Pascal und Bella Ramsey in der Serie zu sehen.

Ihr kennt „The Last of Us“ noch gar nicht? Das Ganze spielt in einer postapokalyptischen Welt und dreht sich um Joel, der die Aufgabe hat, Ellie inmitten einer zusammengebrochenen Zivilisation durch die USA zu eskortieren. Die zweite Staffel wird das Abenteuer fortsetzen und voraussichtlich 2025 auf HBO ausgestrahlt werden.