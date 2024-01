The Last of Us: Nick Offerman hätte Idee für Prequel-Serie

„The Last of Us“ begeistert nicht nur mit der Spielreihe, auch die Serie kam bei den Fans sehr gut an. Schauspieler Nick Offerman hätte Ideen für eine Prequel-Serie mit den Charakteren Bill und Frank.

Offerman könnte sich eine Prequel-Mini-Serie zu „The Last of Us“ vorstellen, wie er kürzlich verriet. Diese würde das Leben der Charaktere Bill und Frank beleuchten, bevor sie sich kennenlernten und er scherzte sogar über die Möglichkeit eines Musicals. Weiterhin verriet der Schauspieler, dass er dazu bereit wäre, erneut seine Rolle zu spielen und verwies auf humorvolle Weise auf den Mangel an Schauspielern, die für diese Rolle geeignet wären. Derzeit liegt sein Fokus jedoch auf der kommenden zweiten Staffel, die 2025 auf HBO Max erscheinen soll.