The Last of Us: Vorerst kein Spin-off zur Serie

Die Fortsetzung von „The Last of Us“ ist bestätigt, jedoch wurde ein mögliches Spin-off, das die Vorgeschichte von Bill und Frank erzählen könnte, von Showrunner Craig Mazin ausgeschlossen.

Schauspieler Nick Offerman hat kürzlich verraten, dass er an einem Spin-off mit seinem Charakter Bill durchaus interessiert wäre. Er schlug als Handlung die Vorgeschichte von Bill und Frank vor – sogar als Musical. Showrunner Craig Mazin schliesst diese Möglichkeit allerdings aus. Er wäre sehr stolz auf die Folge mit Bill und Frank, Nick hätte aber nur einen Scherz gemacht. Alle wären am Ende damit zufrieden, was sie erreicht haben.

Showrunner Craig Mazin betonte, dass er für Spin-offs offen wäre, solange sie Sinn machen. Der Fokus liege derzeit allerdings auf Staffel 2 von „The Last of Us“, die im Februar 2024 gedreht wird und 2025 erscheinen soll.