The Last of Us: Weitere Rolle für Staffel 2 besetzt

Die Schöpfer der Live-Action-Serie zu „The Last of Us“ haben es geschafft, eine weitere Rolle zu besetzen.

„The Last of Us“ war ein grosser Erfolg bei Kritikern und Zuschauern mit herausragenden Einschaltquoten. Die Serie wurde für ihre erste Staffel mit drei Golden Globe-Nominierungen und 25 Emmy-Nominierungen gewürdigt. An diesen Erfolg möchten die Schöpfer nun mit der zweiten Staffel anschliessen, weshalb sie die Besetzung besonders sorgfältig auswählen.

Kürzlich wurde bekannt gegeben, dass sie ihre Dina gefunden haben. Isabela Merced wurde für die Rolle in Staffel 2 der HBO-Serie verpflichtet. Die Co-Schöpfer lobten ihre Fähigkeit, die Wärme, die Brillanz, den Humor und die Gefahr der Figur zu verkörpern. Dina wird als ein freigeistiger Charakter beschrieben, dessen Loyalität zu Ellie in ihrer rauen Welt auf die Probe gestellt werden wird.