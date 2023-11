The Legend of Zelda: Live-Action-Verfilmung angekündigt

Niemand hat wirklich damit gerechnet, doch Nintendo hat heute angekündigt, einen Live-Action-Film zur beliebten Videospielreihe „The Legend of Zelda“ zu entwickeln.

„The Legend of Zelda“ auch ausserhalb von Spielekonsolen erleben – das ist ein Traum von vielen Spielern und endlich wird dieser wahr. Nintendo möchte den Fans in Kooperation mit Sony Pictures Entertainment ein Lächeln auf die Gesichter zaubern. Da das Projekt noch in den Kinderschuhen steckt, sind bisher nur grobe Details bekannt.

Die Produktion des Films soll in Zusammenarbeit mit Arad Productions Inc. erfolgen und von Shigeru Miyamoto sowie Avi Arad produziert werden. Durch die Ankündigung, dass der weltweite Kinoverleih von Sony Pictures Inc. übernommen wird, ist klar, dass der Film Premiere auf den grossen Leinwänden feiern wird.

Nintendo kündigt weiterhin an, die Bemühungen fortzusetzen, einzigartige Unterhaltung für ein breites Publikum zugänglich zu machen.