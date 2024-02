Tomb Raider-Fans bekommen ein neues Tabletop-Rollenspiel

Die Marke „Tomb Raider“ ist längst nicht mehr nur als Videospiel und als Filmreihe vertreten, jetzt wurde zum Beispiel ein neues Tabletop-Rollenspiel angekündigt.

Bei „Tomb Raider: Shadows of Truth“ handelt es sich um ein offiziell lizenziertes Tabletop-Rollenspiel, in dem die Spieler in die Rolle von Wahrheitssuchern schlüpfen, die Verbündeten von Lara Croft, die nach verborgenem Wissen suchen und Artefakte beschützen.

Das Spiel kombiniert Action, Erkundung und Selbstentdeckung und erfordert 3-6 Spieler, Stifte, Papier und mindestens sechs 6-seitige Würfel. Der Spielleiter, der als „Hüter der Wahrheiten“ bekannt ist, beschreibt die dynamische und fesselnde Welt um das Team herum, während die Spieler die Verbindungen herstellen, die das Abenteuer zum Leben erwecken.

„Tomb Raider: Shadows of Truth“ wird voraussichtlich 2025 erscheinen, wobei der Veröffentlichung ein öffentlicher Spieltest und eine Crowdfunding-Kampagne vorausgehen werden.

In der Zwischenzeit freuen sich Fans auf die kommende „Tomb Raider“-Serie von Netflix.