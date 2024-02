Ungefährer Release-Termin für The Hedge Knight

Warner Bros. gab kürzlich ein Update zur kommenden „Game of Thrones“-Spin-Off-Serie „A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight“.

Die Spin-Off-Serie wurde bereits vor einiger Zeit angekündigt, doch nun hat sie einen ungefähren Release-Termin erhalten. Die Serie, die auf Büchern von George R.R. Martin basiert, soll Ende 2025 auf HBO Max Premiere feiern. Laut der Seite Hollywood Reporter befindet sich „A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight“ in der Vorproduktion.

In der Beschreibung zur kommenden Serie heisst es: