Until Dawn: Horrorspiel wird zum Film

Das Horrorspiel „Until Dawn“ hat sich einen Namen unter Horrorspielfans gemacht, was möglicherweise der Grund dafür ist, dass Regisseur David F. Sandberg nach seinen Arbeiten an Superheldenfilmen nun zur Horrorfilmwelt zurückkehrt, um die Regie bei der Filmadaption zu übernehmen.

Die Adaption des Horror-Videospiels „Until Dawn“ wird von Screen Gems, PlayStation Productions und Sony produziert, mit dem renommierten Drehbuchautor Gary Dauberman, bekannt für Hits wie „Annabelle“ und „The Nun“, als Verfasser und Produzent des Films. Fans können sich also darauf verlassen, dass das Projekt in erfahrenen Händen liegt, schliesslich wird die Verfilmung als Liebesbrief an das Horrorgenre mit einer Ensemble-Besetzung beschrieben.

Ursprünglich als interaktives Horrorspiel im Jahr 2015 veröffentlicht, erzählt „Until Dawn“ die Geschichte von acht Freunden, die sich in einer abgelegenen Berghütte lebensgefährlichen Situationen aussetzen müssen.