Zelda-Fan begeistert Internet mit Studio Ghibli-Version

„The Legend of Zelda“ und das Studio Ghibli gehören zwar nicht zusammen, das heisst aber nicht, dass sie nicht miteinander harmonieren. Dass sie das tun, beweist ein Fan in einem wunderschönen Trailer.

Die Chancen für ein offizielles Studio Ghibli- und „The Legend of Zelda“-Crossover sind gering, ein Fan hat es aber möglich gemacht.

YouTube-Nutzer RwanLink hat einen 4K-Trailer für sein kommendes Projekt mit dem Namen „Castle Town“ veröffentlicht – ein atemberaubender Anblick, unter anderem Dank Unreal Engine 5.

Zum Trailer schreibt er:

„Ihr werdet einen animierten Kurzfilm erleben und eine Führung durch das Schloss aus der Perspektive der dritten Person machen. Dieses Video wurde mit viel Liebe, Leidenschaft und harter Arbeit über 4 Monate hinweg erstellt. Ich freue mich schon sehr darauf, das fertige Video am 21. November mit euch zu teilen, um das 25-jährige Jubiläum von The Legend of Zelda: Ocarina of Time zu feiern!“.