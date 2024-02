Zweiteilige Dokumentation zu Solo Leveling angekündigt

Die Anime-Serie „Solo Leveling“ bekommt eine zweiteilige Dokumentation spendiert. Crunchyroll hat bereits verraten, was Fans erwartet.

Wann die Dokumentation „The Leveling of Solo Leveling“ erscheint, ist noch nicht bekannt. Sicher ist, dass das Projekt aus zwei Episoden besteht, die den Aufstieg von „Solo Leveling“ von der Webtoon-Sensation zum Anime-Phänomen dokumentieren. In Zusammenarbeit mit der Pariser Produktionsfirma AllSo enthält die Dokumentation Interviews mit über 20 Personen. Gedreht wurde das Ganze in Südkorea und Japan.

In den offiziellen Beschreibungen zu den Episoden heisst es:

Ein Jäger erhebt sich

Wir reisen nach Korea, um uns mit D&C Media, dem Herausgeber von Webromanen und Webtoons, zu treffen und den Beginn der Reise von ‚Solo Leveling‘ zu erkunden. Dann treffen wir uns mit Redice, dem grössten Webtoon-Studio der Welt, und verfolgen den Aufstieg von ‚Solo Leveling‘ vom Wort zum Bild.

Zweites Erwachen