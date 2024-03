Ghost of Tsushima: Baldige Ankündigung einer PC-Portierung?

Bereits im Januar hatte ein Leaker mehrere PC-Portierungen von PS5-Titeln prognostiziert und auch Sony hat ja inzwischen gesagt, dass man sich in diese Richtung orientieren wird. Nun gibt es aktuelle Gerüchte, dass "Ghost of Tsushima" schon sehr bald für besagte Plattform angekündigt werden könnte.

So behauptet der Leaker King Gronk Nick, dass wir schon sehr bald etwas zu einer PC-Fassung von "Ghost of Tsushima" hören könnten. Eventuell ist es bereits morgen soweit. Publisher Sony oder Entwickler Sucker Punch haben sich natürlich noch nicht offiziell zu dem Thema geäussert.

"Ghost of Tsushima" vom Entwicklerstudio Sucker Punch Productions versetzt uns in das feudale Japan des Mittelalters. Im Jahr 1274 sieht sich die Insel Tsushima darin einer Invasion der mongolischen Armee ausgesetzt. Der Protagonist Jin Sakai, der von seinem Onkel zu einem Samurai ausgebildet wurde, ist gezwungen, seinen Ehrenkodex abzulegen und zum “Geist” von Tsushima zu werden, um die Invasion zu bekämpfen und zu helfen, Japan vor dem Untergang zu bewahren.

"Ghost of Tsushima" erschien am 17. Juli 2020 für PS4. Die PS5-Fassung folgte am 20. August 2021.