Ghost of Tsushima erscheint im Mai für PC

Lange mussten sich PC-Spielerinnen und -Spieler gedulden, doch im Mai ist es endlich soweit. Das mehrfach ausgezeichnete und hochgelobte Samurai-Action-Game "Ghost of Tsushima" findet nach dem Release für PlayStation 4 und PlayStation 5 nun auch seinen Weg auf den Heimcomputer. In wenigen Monaten ist es bereits so weit.

"Ghost of Tsushima" zählt zu den bekanntesten und erfolgreichsten Sony-Franchises der jüngeren Vergangenheit. Nachdem der Titel am 17. Juli 2020 für die PlayStation 4 und wenig später in erweiterter Fassung als Director's Cut für die PlayStation 5 veröffentlicht wurde, warten Fans weltweit auf einen PC-Release. Dieser erfolgt nun am 16. Mai 2024.

Entsprechend dürfen sich all diejenigen, die über einen Steam- oder Epic-Games-Account verfügen, ab diesem Tag auch auf dem PC gegen die mongolischen Invasoren in den Kampf ziehen. Zudem profitieren Computer-User von einer unbegrenzten Framerate, zusätzlichen grafischen Einstellungsmöglichkeiten sowie erweitertem Gamepad-Support.

Wie viel der Titel auf dem PC kosten wird, ist bislang noch nicht bekannt.