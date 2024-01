PlayStation-Leaker sagt PC Ports für 2024 voraus

In den letzten Jahren kamen Gamer, die auf dem PC unterwegs sind, auf den Genuss, zahlreiche PlayStation-Grössen wie ”The Last of Us Part 1” und ”Returnal“ zu spielen. Dass sich dieser Trend auch 2024 fortführen wird, sagt nun ein Leaker voraus. Glaubt man den gemachten Angaben, so bedeutet dies ein äusserst gutes Jahr für PC-Ports.

Der Leaker oder die Leakerin gibt an, bei der an PC-Ports arbeitenden Firma Nixxes angestellt zu sein. Auf 4Chan werden folgende anstehende potenzielle Ports aufgezählt:

”TLOU Part 2”

”God of War Ragnarök”

”Demon's Souls”

”Ghost of Tsushima”

”Gran Turismo 7”

”Spider-Man 2” (2025)

”Demon’s Souls” und ”Ghost of Tsushima” sollen so lange brauchen, da die Entwickler über keine Erfahrung mit PC-Ports verfügen. Bei den anonymen Angaben ist selbstredend Skepsis angebracht. Möglicherweise werden hierbei lediglich die Nvidia-Leaks wiederholt, welche sich jedoch bisher zum grossen Teil bewahrheiteten.