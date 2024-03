Aktuelle Spielerbasis von Wo Long: Fallen Dynasty

Team Ninja hat sich zur aktuellen Spielerbasis von "Wo Long: Fallen Dynasty" geäussert. Dabei konnte ein weiterer Zuwachs vermeldet werden uns es wurde klar, dass das Action-Rollenspiel sein Publikum gefunden hat.

So konnte man verkünden, dass "Wo Long: Fallen Dynasty" mittlerweile eine Basis von mehr als fünf Millionen Spielern hat. Leider wurde nicht verraten, auf welcher Plattform das Action-Rollenspiel bevorzugt konsumiert wird.

"Wo Long: Fallen Dynasty" erzählt eine dramatische Story voller Action rund um einen namenlosen Millionär, der für das Überleben in einer Fantasyversion der Han-Dynastie kämpft, in der Dämonen die drei Königreiche heimsuchen. Spieler bekämpfen in Schwertkämpfen auf der Grundlage der chinesischen Kampfkünste tödliche Kreaturen und feindliche Soldaten und versuchen der Wahrscheinlichkeit ein Schnippchen zu schlagen, indem sie die Macht im Inneren zum Leben erwecken.

"Wo Long: Fallen Dynasty" ist seit 3. März 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.