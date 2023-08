Gothic Remake bekommt Trailer

Für den THQ Nordic Digital Showcase 2023 haben Entwicklerstudio Alkimia Interactive und Publisher THQ Nordic einen Trailer zu dem "Gothic Remake" mitgebracht. Der Fokus liegt dabei auf dem 'Alten Lager'. Entwickelt wird das Remake für die Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC.

Über das Gothic 1 Remake

Das Königreich Myrtana wurde von einer unersättlichen Horde Orks überfallen

"König Rhobar II benötigt grosse Mengen magischen Erzes, um mächtige Waffen zu schmieden, und betreibt aus diesem Grund mit allen verfügbaren Häftlingen in Khorinis Minen. Um diese Häftlinge von der Flucht abzuhalten, beauftragt der Monarch seine besten Magier mit der Beschwörung einer magischen Barriere. Aber etwas läuft schief. Die Magie gerät ausser Kontrolle und eine Meuterei verwandelt das Minental in ein gesetzloses Gebiet, das von den brutalsten Häftlingen beherrscht wird. Der König muss nun mit den neuen Besitzern verhandeln, während die Spannungen zwischen den verschiedenen Fraktionen im Minental selbst hochkochen. Was aber niemand erwartet: Die Ankunft eines namenlosen Häftlings wird alles verändern.

Features: