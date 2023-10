Ankündigung zu GTA 6 im Oktober?

Seit die Gaming-Welt über "Grand Theft Auto 6" Bescheid weiss, hat es jede Menge Leaks und Insider-Informationen gegeben, allerdings kaum etwas Offizielles. Dass sich dies im Oktober möglicherweise ändern könnte, wird in einem Tweet von Rockstar angedeutet:

In dem Post geht es vordergründig um "GTA Online", nämlich, was wir von dem neuen Update erwarten können. Auf dem Bild des Tweets ist jedoch auch deutlich eine "VI" zu erkennen. So verdecken die zwei Charaktere den aus "GTA Online" bekannten Schriftzug 'Vinewood', sodass die römische 6 klar hervorgehoben wird. Da "GTA 6" der nächste Ableger der beliebten Reihe ist, kann bei der Grösse von Rockstars Marketing-Abteilung nahezu ausgeschlossen werden, dass es sich dabei um Zufall handelt. Die Erwartungen der Fans mit einem Scherz zu heben, wäre ausserdem strategisch unklug.