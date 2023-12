Arbeitet Rockstar Games an einer neuen IP?

Als gäbe es nicht bereits genug Gerüchte zu "GTA 6", wird auch an anderer Front über Rockstar Games geredet. So erfahren wir von dem als Leaker bekannten '@Budzcario', dass das erfolgreiche Studio an zwei neuen IPs arbeiten soll:

Bei dem ersten Game soll es sich um "AGENT" handeln, das so neu gar nicht ist. Angekündigt wurde es nämlich bereits im Jahr 2009 für die PlayStation 3. Erscheinen soll das Game allerdings nicht bald, sondern möglicherweise erst für die nächste Konsolengeneration. Das zweite Game wiederum soll noch nicht bekannt sein. Rockstar soll sich damit in für das Studio unbekannte Gewässer wagen, nämlich Mittalalter-Fantasie.

Wenn wir die Spekulationen weiterführen wollen, lohnt es sich, einen Blick auf die Markenzeichen zu werfen, die von Rockstars Publisher Take-Two diesen Oktober angemeldet wurden. Neben “PROPLAY” und “AWESOME NEWS NETWORK”, wurde auch ein “PROJECT ETHOS” angemeldet, was auf eine neue IP hindeutet. Natürlich kann das zu einem anderen Studio gehören, das mit dem Publisher zusammenarbeitet. Konkrete Beweise für das vermeintliche Mittelalter gibt es also noch keine.

Da Rockstar dafür bekannt ist, sich mit sämtlichen Ressourcen auf ein Hauptprojekt zu fokussieren, steht die Frage im Raum, wie weitere Spiele neben "GTA 6", "GTA Online" und "Red Dead Redemption 2" entwickelt werden können. Dazu lässt '@Budzcario' uns wissen, dass ein "sehr beliebtes Entwicklerstudio" in die Entwicklung eingebunden sei.