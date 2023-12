GTA VI Hacker ins Krankenhausgefängnis eingewiesen

Einem Bericht von BBC zufolge wird der unter dem Namen 'Lapsus$' agierende Hacker Arion Kurtaj für unbefristete Zeit in eine geschlossene Klinik eingewiesen. Der 18-Jährige wurde von einem britischen Richter nach mehreren Cyberattacken als Gefahr für die Öffentlichkeit eingestuft. Die Strafe gilt, bis die zuständigen Ärzte ihn nicht mehr als Gefahr sehen.

Neben der entscheidenden Rolle beim Datenklau auf Rockstar Games mit einem Schaden von 5 Millionen Dollar werden ihm auch Hacks auf die Firmen Uber, Nvidia und den britischen Telecom-Anbieter BT / EE angelastet. Die Daten zu "GTA VI" erbeutete er dem Bericht zufolge während er in polizeilicher Überwachung in einem Hotel untergebracht war, lediglich mit begrenzten Mitteln: Amazon Fire Stick, Keyboard, Maus und Smartphone. Kurtaj hat Autismus und wurde als unfähig eingestuft, dem Gerichtsprozess beizuwohnen. In dem Gerichtsverfahren ging es darum, seine Teilnahme an der Tat festzustellen, nicht seine kriminelle Absicht zu untersuchen. Seine Motivation für weitere Hacks gilt jedoch als hoch.