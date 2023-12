Lucia von GTA 6 von Manni L. Perez gespielt?

Seit dem Trailer auf den Game Awards versuchen Fans herauszufinden, welche Schauspieler die zwei Protagonisten verkörpern. Für 'Lucia' meinen Fans auf Reddit, dies herausgefunden zu haben. Demnach soll hinter der an 'Bonnie' von 'Bonnie und Clyde' erinnernden Figur die Schauspielerin Manni L. Perez stecken.

Der Aufmerksamkeit erweckende Reddit-Post hat zwar keine Beweise, legt allerdings deutliche Indizien für die Theorie vor. Perez ist wie andere "GTA"-Schauspieler für ihre Rollen in Crime-Serien wie "Law And Order: Special Victims Unit" sowie "Chicago P.D." bekannt. Für Fans von "Grand Theft Auto" ist sie keine Unbekannte, sie verkörperte in "GTA 5" und "GTA Online" eine Figur. Sowohl Aussehen - das 'Augenmerk' liegt hier auf den Augen - als auch Stimme ähneln den Diskutanten zufolge der fiktiven Figur 'Lucia'. Nutzer 'BeckyLynchIsBetter' hebt hervor, dass sie in einem Interview im Jahr 2021 mitteilte, an etwas Grossem zu arbeiten, jedoch wegen der Verschwiegenheitsverpflichtung nicht mehr sagen dürfe. Wegen dieser strikten Verpflichtungen für Games von Rockstar ist es wahrscheinlich, dass wir die Theorie erst gegen Ende der Entwicklung offiziell bestätigt oder verneint bekommen.